Споживчі настрої українців продовжують погіршуватися

Індекс споживчих настроїв в Україні у лютому 2020 року склав 81,9 п., що на 7,1 п. нижче, ніж у січні 2020 року. Про це свідчать дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

За даними дослідження, індекс поточного стану впав на 4,5 п., склавши 74,5. Індекс економічних очікувань знизився на 8,9 п.п. і склав 86,8.

У лютому показник індексу очікуваної динаміки безробіття склав 128,7, що на 9,9 п. вище показника минулого місяця. Індекс інфляційних очікувань стабільний - 182,7, що на 1,8 п. вище минулого місяця. Очікування українців щодо курсу гривні протягом найближчих 3 місяців також незмінні: індекс девальваційних очікувань зріс на 0,8 п. - до значення 132,5.

"У лютому індекс споживчих настроїв далі зменшувався. Порівняно до максимального значення, зафіксованого у вересні 2019 року, індекс втратив 16 відсоткових пунктів. Майже половина цього скорочення (7 в.п.) припадає на лютий порівняно до січня 2020", - коментують аналітики Info Sapiens.

Як повідомляло РБК-Україна, значення Індексу економічної спроможності населення України, який вимірює Центр Разумкова, у грудні 2019 року склало 96, що є найнижчим показником за винятком зимових місяців.

Як повідомляло РБК-Україна, Індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який розраховує Національний банк, у січні 2020 року знизився на 8,3 п. до позначки 40,3 п. Таким чином, ділові очікування погіршуються чотири місяці поспіль - з жовтня 2019 року. За цей період значення індексу опустилося нижче нейтрального рівня 50 пунктів.