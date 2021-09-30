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Споживчі настрої українців трохи покращилися: що стало причиною

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Україна, Четвер 30 вересня 2021 17:02
Споживчі настрої українців трохи покращилися: що стало причиною Фото: споживчі настрої українців трохи покращилися (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Індекс споживчих настроїв в Україні в серпні 2021 року склав 73,7, що на 2,4 п. вище за показник липня. Незначне зростання індикатора спричинене ростом всіх індексів, крім Індексу очікуваного росту економіки країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

Індекс поточного становища зріс і складає 70,3, що на 2,1 п. вище за показник липня. Індекс економічних очікувань у серпні складає 75,9, що на 2,6 п. вище від рівня цього індексу у липні.

У серпні показник індексу очікуваної динаміки безробіття знизився на 1,4 п. та складає 136. Індекс інфляційних очікувань знизився на 1,2 п. та складає 190,8. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців покращилися: індекс девальваційних очікувань знизився на 6,3 п. та складає 133,1.

"У серпні 2021 року порівняно до липня істотних змін в індексі споживчих настроїв та в його компонентах не відбулося. Порівняно до першого кварталу 2021 року спостерігається слабка тенденція до покращення споживчих настроїв, зокрема оцінки поточного матеріального становища та його майбутньої зміни", - коментують аналітики Info Sapiens.

Споживчі настрої українців трохи покращилися: що стало причиною

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, у травні 2021 року громадяни України досить скептично оцінювали економічну ситуацію в країні: 60% опитаних оцінюють її як "дуже погану" або "досить погану". І лише 5% оцінюють ситуацію як "добру" або "дуже добру", а 32% ˗ як "не погану і не добру".

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