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Потребительские настроения украинцев немного улучшились: что стало причиной

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Украина, Четверг 30 сентября 2021 17:02
Потребительские настроения украинцев немного улучшились: что стало причиной Фото: потребительские настроения украинцев немного улучшились (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Индекс потребительских настроений в Украине в августе 2021 года составил 73,7, что на 2,4 п. выше показателя июля. Незначительный рост индикатора вызван ростом всех индексов, кроме индекса ожидаемого роста экономики страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

Индекс текущего положения вырос и составляет 70,3, что на 2,1 п. выше показателя июля. Индекс экономических ожиданий в августе составляет 75,9, что на 2,6 п. выше уровня этого индекса в июле.

В августе показатель индекса ожидаемой динамики безработицы снизился на 1,4 п. и составляет 136. Индекс инфляционных ожиданий снизился на 1,2 п. и составляет 190,8. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 6,3 п. и составляет 133,1.

"В августе 2021 года по сравнению с июлем существенных изменений в индексе потребительских настроений и в его компонентах не произошло. В сравнении с первым кварталом 2021 года наблюдается слабая тенденция к улучшению потребительских настроений, в частности оценки текущего материального положения и его будущей смены", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Потребительские настроения украинцев немного улучшились: что стало причиной

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в мае 2021 года граждане Украины довольно скептически оценивали экономическую ситуацию в стране: 60% опрошенных оценивают ее как "очень плохую" или "очень плохую". И только 5% оценивают ситуацию как "хорошую" или "очень хорошую", а 32% как "не плохую и не хорошую".

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