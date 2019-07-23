Споживчі настрої українців трохи погіршилися

Індекс споживчих настроїв в Україні в червні 2019 року склав 82,4, що на 0,4 п. менше, ніж у мае. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного дослідження Info Sapiens.

За даними дослідження, індекс поточного становища знизився на 0,3 п., склавши 71,1. Індекс економічних очікувань у червні знизився на 0,5 п. та склав 89,9.

Червневий показник індексу очікуваної динаміки безробіття склав 109,3 п., що нижче за показник минулого місяця на 0,3 п. Індекс інфляційних очікувань збільшився - до 177,8, що на 2,0 п. більше за минулий місяць. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців також погіршилися: індекс девальваційних очікувань зріс на 7,2 п. - до значення 130,6.

"Зростання індексу споживчих настроїв зупинилось після двох місяців різкого підйому. Індекс доцільності робити великі покупки зменшився і повернувся на рівень квітня. Індекс девальваційних очікувань дещо підріс, проте залишається нижче рівня літа минулого року. Суттєве зниження індексу споживчих настроїв відбулося у Києві: індекс повернувся на рівень січня 2019 року. Це зниження було компенсовано за рахунок зростання в Центральному, Південному і Північному регіонах. Індекс доцільності робити великі покупки знизився і в місті Києві, і в інших містах з понад 500 тисяч жителів", - коментують аналітики Info Sapiens.

Нагадаємо, індекс споживчих настроїв в Україні зростав два місяці поспіль після президентських виборів - у квітні та травні 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна, у II кварталі 2019 року очікування керівників українських підприємств щодо ділової активності трохи погіршилися. За даними опитування НБУ, індекс ділових очікувань на наступні 12 місяців становить 117,8% (у попередньому кварталі - 119,7%).