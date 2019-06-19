Споживчі настрої українців покращуються другий місяць поспіль

Фото: гаманець з грошима (Віталій Носач, РБК-Україна)

Індекс споживчих настроїв вийшов на рівень 2013 року

Індекс споживчих настроїв в Україні в травні 2019 року склав 82,8, що на 11,2 п. більше, ніж у квітні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного дослідження Info Sapiens.

За даними дослідження, Індекс поточного становища зріс на 6,2 п., склавши 71,4. Індекс економічних очікувань у травні зріс на 14,5 п. та склав 90,4.

Травневий показник індексу очікуваної динаміки безробіття склав 109,6 п., що нижче за показник минулого місяця на 0,3 п. Індекс інфляційних очікувань знизився - до 175,8, що на 2,1 п. менше за минулий місяць. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців також покращилися: індекс девальваційних очікувань зменшився на 20,2 п. - до значення 123,4.

"Другий місяць поспіль індекс споживчих настроїв стрімко зростає. За результатом травня 2019 року індекс вийшов на рівень 2013 року. У Києві індекс наблизився до позначки 100. Зростання є наслідком оптимізму виборців щодо вступу на посаду нового президента та позитивних очікувань щодо майбутніх парламентських виборів. Приріст індексів очікуваного зростання доходів та економіки у найближчий рік є найбільшим. Позитивним настроям споживачів також сприяє стабільна ситуація на валютному ринку, що відображається у падінні індексу девальваційних очікувань" - коментують аналітики Info Sapiens.

Відзначимо, дослідження споживчих настроїв в Україні проводилося GfK Ukraine з червня 2000 року, а з 2019 року його здійснює Info Sapiens.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на початку червня діяльністю президента Володимира Зеленського схвалюють 49% громадян України.