Споживчі настрої українців наприкінці 2018 року покращилися

Рівень інфляційних і девальваційних очікувань знизився

Индекс потребительских настроений (ИПН) в декабре 2018 года составил 62,2, что на 2,4 п. больше, чем в ноябре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного исследования компании GfK Ukraine.

По данным исследования, индекс текущего положения вырос на 2,3 п., составив 60,3. Индекс экономических ожиданий в декабре поднялся на 2,6 п. и составил 63,6

Декабрьский показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составил 134, это ниже показателя прошлого месяца на 3,5 п. Индекс инфляционных ожиданий несколько снизился - до 186,6, что на 2,6 п. меньше прошлого месяца. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев несколько улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 1,2 п. - до значения 158,4.

"Оптимизм потребителей восстановился в декабре после небольшого спада в октябре-ноябре. В наибольшей степени улучшились потребительские настроения граждан со средним и выше среднего уровнем дохода. В этих группах в декабре существенно вырос индекс ожидаемых изменений дохода в будущем и склонность к крупным покупкам. Зато пессимизм усилился в группе граждан с доходом ниже среднего", - комментируют аналитики GfK Ukraine.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в декабре 2018 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,8%. По данным Государственной службы статистики, за 2018 год (к декабрю 2017 года) цены в Украине выросли на 9,8%.

Напомним, по данным опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", 62% респондентов назвали высокую инфляцию среди главных проблем, 28% - систему здравоохранения, 26% - социальную защиту бедных, 26% - безработицы, 23% - падение курса гривны, 20% - военные действия на Донбассе.