Споживчі настрої українців досягли чергового піку

Індекс споживчих настроїв в Україні у вересні 2019 року склав 97,5 п., що на 1,9 п. вище, ніж у серпні. Про це свідчать дані щомісячного дослідження Info Sapiens.

За даними дослідження, індекс поточного становища виріс на 4,6 п., склавши 88,0. Індекс економічних очікувань у вересні виріс на 0,1 п. і склав 103,8.

Вересневий показник індексу очікуваної динаміки безробіття склав 111,1, що дорівнює показнику попереднього місяця. Індекс інфляційних очікувань виріс - до 176,7, що на 3,6 п. Більше за минулий місяць. Очікування українців щодо курсу гривні протягом найближчих 3 місяців між тим покращилися: індекс девальваційних очікувань знизився на 13,2 п. - до значення 115,6.

"У вересні 2019 зафіксовано рекордно низьке значення індексу девальваційних очікувань за період з червня 2014 року. Інфляційні очікування також демонструють історично низькі значення. Зменшення інфляційних і девальваційних очікувань позитивно вплинули на оцінку поточного особистого матеріального становища: цей субіндекс показав найбільший приріст у вересні - майже на 6 процентних пунктів", - коментують аналітики Info Sapiens.

Відзначимо, в III кварталі 2019 року очікування керівників українських підприємств щодо ділової активності дещо погіршилися. За даними опитування НБУ, індекс ділових очікувань (ІДО) на наступні 12 місяців становить 115,3% (у другому кварталі - 117,8%, у першому кварталі - 119,7%).

Як повідомляло РБК-Україна, в III кварталі 2019 року дві третини українських компаній (64,1%) планують підвищувати зарплати своїм працівникам протягом наступних 12 місяців.