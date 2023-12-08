Потребности Украины во внешнем финансировании существенные: МВФ рассмотрит вопрос о транше

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора МВФ по коммуникациям Джули Козак на брифинге в Вашингтоне.

Как напомнила Козак, 10 ноября сотрудники МВФ и власти Украины достигли соглашения на уровне персонала по второму пересмотру Программы.

"Что касается экономической ситуации, украинская экономика продолжает демонстрировать замечательную устойчивость. Перспективы, конечно, крайне неопределенные, но они оказались устойчивыми. Мы повысили наш прогноз роста ВВП на 2023 год до 4,5%, инфляция резко снизилась, валютный рынок стабилизировался, и это позволило Украине перейти от привязки обменного курса к режиму управляемого обменного курса", - сказала она.

Кроме того, представитель МВФ заявила, что "финансовые потребности Украины действительно остаются существенными". По оценкам сотрудников МВФ, в 2024 году стране потребуется около 42 млрд долларов финансирования.

"Поддержка международного сообщества, в том числе ЕС, США и "Большой семерки", а также международных финансовых институтов, будет иметь важное значение для возвращения страны на путь финансовой и внешней стабильности", - сказала Козак.

Программа МВФ

Программа Программы расширенного финансирования на 15,6 млрд долларов была одобрена 31 марта. Соглашение, поддерживаемое МВФ, является частью гораздо более крупного международного пакета поддержки Украины, который сейчас составляет около 122 млрд долларов.

По данным НБУ, объем финансовой поддержки в этом году превысит 45 млрд долларов, из которых по состоянию на конец октября получено уже более 35 млрд долларов (из них 24,3 млрд долларов кредиты).

В 2024-2025 годах официальное финансирование будет оставаться значительным, хотя и будет постепенно уменьшаться - до 38,5 и 25,0 млрд долларов соответственно.

Украина рассчитывает получить от МВФ в 2024 году около 5,4 млрд долларов.