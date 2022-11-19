Потребности нет: в ДТЭК опровергли призыв к выезду украинцев за границу

ДТЭК опровергла призыв к украинцам о выезде из страны ради экономии электроэнергии. Чрезвычайной ситуации, которая бы в этом нуждалась - нет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.
В интервью для британского издания BBC генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил "У нас нет чрезвычайной ситуации, при которой нужно выезжать".
Также он добавил, что ДТЭК вместе с Министерством энергетики и другими компаниями продолжают делать все возможное, чтобы энергосистема Украины и дальше работала стабильно.
По состоянию на сегодняшний день энергетическая сфера нашей страны выдержала уже 4 волны массированных ударов со стороны России.
"ВСУ, энергетики и каждый украинец совершают чудо, удерживая энергосистему. И именно поэтому сегодня нет настоятельной необходимости покидать Украину. Удерживать работу энергосистемы удается уникальными решениями и сложной системой балансировки, в том числе посредством стабилизационных отключений", - пишет пресс-служба.
Отметим, в интервью Тимченко заявил, что выезд из Украины на несколько месяцев мог бы помочь энергетической системе страны и снизить нагрузку на нее.
"Если есть возможность найти альтернативное место жительства еще на три-четыре месяца, это очень поможет системе", - рассказал глава ДТЭК.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня 19 ноября в Украине не ожидаются аварийные отключения света.
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