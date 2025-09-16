ua en ru
Попадают на свалки. Утилизируют ли в Украине батарейки и лампы

Вторник 16 сентября 2025 19:10
Попадают на свалки. Утилизируют ли в Украине батарейки и лампы Фото: Утилизация батареек в Украине (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова, Татьяна Веремеева

В Украине утилизация батареек, ламп и электронных отходов пока развита недостаточно. Многие годы такие отходы попадали на обычные свалки, создавая серьезную опасность для окружающей среды.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

Чем опасны батарейки и электроника

По ее словам, одна батарейка может загрязнить тяжелыми металлами - ртутью, кадмием или свинцом - до 20 м. кв почвы и сотни литров воды. Электроника же при разложении или сжигании выделяет токсичные вещества, которые также попадают в окружающую среду.

"Сейчас ситуация постепенно меняется. В Украине работают специализированные компании и общественные инициативы, которые принимают батарейки, ртутные лампы и электронику на переработку. Для ртутных ламп существуют лицензированные предприятия, которые осуществляют их утилизацию по специальным технологиям", - отметила Тимочко.

При этом пункты приема электроники сейчас есть преимущественно в крупных городах, а их количество остается ограниченным.

Что меняет закон 2023 года

Полноценной системы раздельного сбора и утилизации опасных отходов в Украине пока нет. В то же время с 2023 года действует закон об управлении отходами, который должен приблизить страну к европейским стандартам.

"Закон предусматривает расширенную ответственность производителя. То есть компании, которые продают батарейки или технику, должны будут обеспечить и их утилизацию", - пояснила эксперт.

Тимочко подчеркнула, что сейчас украинцы имеют ограниченные возможности сдать батарейки и электронику, однако тенденция положительная: количество пунктов сбора растет, а государство движется в направлении создания системы, которая уже работает в странах ЕС.

Ранее РБК-Украина рассказывало о проблеме обращения с отходами в Украине. Ежегодно образуется около 10 млн тонн мусора, более 90% которого попадает на полигоны, большинство из которых переполнены и не соответствуют экологическим нормам. Перерабатывается менее 8% отходов из-за нехватки инфраструктуры, финансов и кадров в громадах. Это приводит к стихийным свалкам и ухудшению состояния окружающей среды.

Также мы писали, что в Украине перерабатывается лишь 6-7% отходов, тогда как в Европе мусор почти полностью сортируется и утилизируется. Украинцы не имеют привычки сортировать, не хватает инфраструктуры и доверия к системе. Ситуацию осложняют отходы войны.

