"Такова ваша забота?". Украинка разнесла теннисную верхушку после поражения россиянке

Накануне 24-летняя украинка разгромно проиграла бесфлажной российской теннисистке Екатерине Макаровой матч первого раунда Fifth Third Charleston 125 (1:6, 0:6). До этого она преодолела 1000 миль после поединка Билли Джин Кинг в составе сборной Украины.

"Я сыграла 8 сетов в течение двух дней на "харде" в зале. На этой неделе у меня турнир WTA 125 в Чарльстоне, который проходит сразу после противостояния в Далласе. Это единственный турнир на этом континенте и проходит на открытом грунте. Попросила, чтобы мой матч вынесли на среду в виде исключения, потому что только в воскресенье завершила играть за сборную", – поделилась Завацкая.

По ее словам, она отправила электронное письмо, но ответ ее ошеломила. Ей пообещали, что сделают все возможное, чтобы украинка сыграла во вторник. В понедельник вечером теннисистка только добралась до Южной Каролины и решила еще раз уточнить время поединка. Теперь организаторы сообщили, что готовились объявить расписание вторника, где ее матч должен быть первым.

"Как вы вообще можете думать поставить меня первым "запуском" после той недели, что я имела? Это вы так беспокоитесь об игроках? Заботитесь ли вы о том, чтобы убивать игроков психологически и морально? Я просто больше не могу молчать об этом дерьме" , – эмоционально написала Завацкая.

Украинская теннисистка убеждена, что лишний день отдыха позволил бы ей достойно противостоять сопернице. По убеждению Завацкой, даже в случае поражения она могла бы показать хороший теннис и продемонстрировать детям, что этот вид спорта стоит приложенных усилий.

Завацкая сыграла ведущую роль в победе Украины над сборной Австрии. При счете 1:2 она победила австрийку Грабер в одиночном разряде, а затем в дуэте с Надеждой Киченок одолела пару австрийских теннисисток в решающем поединке. Эти победы позволят сборной Украины сыграть в квалификации Кубка Билли Джин Кинг весной.