Текущий год может стать переломным в давлении санкций на РФ, - группа экспертов

Исследование международной рабочей группы по санкциям против РФ показало, что 2023 год может стать переломным в экономическом воздействии на Кремль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

Исследователи едины во мнении, что влияние санкционной нагрузки на российскую экономику, в частности ее торговлю и государственный сектор, продолжает усиливаться. Прежде всего, это обусловлено внедрением экспортных ограничений на российские энергоносители, в частности на нефть и природный газ. Эксперты считают, что 2023 год может стать переломным в экономическом влиянии на страну-агрессора.

Согласно исследованию, эффект от санкций имел значительную инерцию, и сейчас ощутимо влияет на российскую экономику. Профицит текущего платежного баланса существенно сокращается, в 2023 году он составит 63 млрд долларов.

В то же время, санкционный режим еще далек от исчерпания потенциала и требует постоянного обновления и совершенствования. По словам Ермака, у России пока есть достаточный ресурс для продолжения войны, поэтому от мощности введенных санкций зависит скорость прекращения боевых действий.