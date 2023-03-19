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Текущий год может стать переломным в давлении санкций на РФ, - группа экспертов

Фото: текущий год может стать переломным в давлении санкций на экономику РФ (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

Исследование международной рабочей группы по санкциям против РФ показало, что 2023 год может стать переломным в экономическом воздействии на Кремль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

Исследователи едины во мнении, что влияние санкционной нагрузки на российскую экономику, в частности ее торговлю и государственный сектор, продолжает усиливаться. Прежде всего, это обусловлено внедрением экспортных ограничений на российские энергоносители, в частности на нефть и природный газ. Эксперты считают, что 2023 год может стать переломным в экономическом влиянии на страну-агрессора.

Согласно исследованию, эффект от санкций имел значительную инерцию, и сейчас ощутимо влияет на российскую экономику. Профицит текущего платежного баланса существенно сокращается, в 2023 году он составит 63 млрд долларов.

В то же время, санкционный режим еще далек от исчерпания потенциала и требует постоянного обновления и совершенствования. По словам Ермака, у России пока есть достаточный ресурс для продолжения войны, поэтому от мощности введенных санкций зависит скорость прекращения боевых действий.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский вел в действие решение СНБО по применению новых санкций. В список ограничений попал лидер Сирии Башар Асад.

Как пишет Институт изучения войны, лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным может обсудить схемы уклонения России от международных санкций.

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