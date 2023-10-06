ua en ru
Пт, 06 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пожали руки. Орбан эмоционально отреагировал на встречу с Зеленским (фото)

Гранада, Пятница 06 октября 2023 12:01
UA EN RU
Пожали руки. Орбан эмоционально отреагировал на встречу с Зеленским (фото) Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретились на полях саммита в итальянской Гранаде 5 октября. Они пожали друг другу руки, а СМИ поймали интересный взгляд венгерского главы правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерское издание 444.hu.

Отметим, что на официальной странице премьер-министра Венгрии в Facebook опубликовали галерею фотографий с Орбаном на саммите Европейского политического сообщества, с которой также стало известно, что он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Впрочем, местные журналисты распространили больше кадров, на которых зафиксировали эмоции венгерского чиновника во время встречи с украинским лидером.

Согласно снимкам, они пожали друг другу руки и обменялись несколькими словами.

"Премьер обменялся несколькими словами с украинским президентом на встрече Европейского политического сообщества в Гранаде", - передали венгерские журналисты с места событий.

На первых двух фотографиях можно увидеть, что Орбан и Зеленский с улыбкой поприветствовали друг друга, пожав руки.

Фото: Зеленский с Орбаном обмениваются несколькими словами (Getty Images)

Впрочем, уже на следующих фотографиях проявились, на первый взгляд, не очень положительные эмоции Орбана. Также улыбка на лице Зеленского в мгновение изменилась на серьезный взгляд.

Фото: Орбан недовольно посмотрел во время рукопожатия с Зеленским (Getty Images)

Пророссийская позиция Орбана

О чем может свидетельствовать подобная мимика венгерского премьера точно сказать нельзя. Впрочем, отметим, что пророссийский Орбан поддерживает теплые связи с Кремлем.

После начала полномасштабного российского вторжения Венгрия неоднократно тормозила европейскую помощь Украине. Также официальный Будапешт не оказывает военной поддержки украинцам и выступает за блокирование украинской агропродукции.

Сам Орбан неоднократно конфликтовал с Киевом, в том числе по поводу возможности этнических венгров учиться на своем языке после того, как Украина приняла в 2017 году закон о праве школьников знать государственный язык.

В частности, недавно он заявил, что его страна не будет поддерживать Украину ни в одном вопросе в международных отношениях, пока Киев не пойдет на уступки в отношении этнических венгров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Венгрия Виктор Орбан
NEWS
Зеленский отреагировал на ракетный удар по центру Харькова
Зеленский отреагировал на ракетный удар по центру Харькова
DAILY
Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины