Пожали руки. Орбан эмоционально отреагировал на встречу с Зеленским (фото)

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретились на полях саммита в итальянской Гранаде 5 октября. Они пожали друг другу руки, а СМИ поймали интересный взгляд венгерского главы правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерское издание 444.hu.

Отметим, что на официальной странице премьер-министра Венгрии в Facebook опубликовали галерею фотографий с Орбаном на саммите Европейского политического сообщества, с которой также стало известно, что он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Впрочем, местные журналисты распространили больше кадров, на которых зафиксировали эмоции венгерского чиновника во время встречи с украинским лидером.

Согласно снимкам, они пожали друг другу руки и обменялись несколькими словами.

"Премьер обменялся несколькими словами с украинским президентом на встрече Европейского политического сообщества в Гранаде", - передали венгерские журналисты с места событий.

На первых двух фотографиях можно увидеть, что Орбан и Зеленский с улыбкой поприветствовали друг друга, пожав руки.

Фото: Зеленский с Орбаном обмениваются несколькими словами (Getty Images)

Впрочем, уже на следующих фотографиях проявились, на первый взгляд, не очень положительные эмоции Орбана. Также улыбка на лице Зеленского в мгновение изменилась на серьезный взгляд.

Фото: Орбан недовольно посмотрел во время рукопожатия с Зеленским (Getty Images)

Пророссийская позиция Орбана

О чем может свидетельствовать подобная мимика венгерского премьера точно сказать нельзя. Впрочем, отметим, что пророссийский Орбан поддерживает теплые связи с Кремлем.

После начала полномасштабного российского вторжения Венгрия неоднократно тормозила европейскую помощь Украине. Также официальный Будапешт не оказывает военной поддержки украинцам и выступает за блокирование украинской агропродукции.

Сам Орбан неоднократно конфликтовал с Киевом, в том числе по поводу возможности этнических венгров учиться на своем языке после того, как Украина приняла в 2017 году закон о праве школьников знать государственный язык.

В частности, недавно он заявил, что его страна не будет поддерживать Украину ни в одном вопросе в международных отношениях, пока Киев не пойдет на уступки в отношении этнических венгров.

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