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Українці, які втратили роботу, зможуть зберегти пенсію: як саме

Фото: Оксана Жолнович, голова Мінсоцполітики (facebook.com/OksanaZholnovych)
Автор: Іван Носальський

В Україні планують ввести новий страховий внесок для того, щоб громадяни, які втратили роботу, змогли зберегти можливість виходу на пенсію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра соціальної політики України Оксани Жолнович в ефірі телемарафону.

"Вже зареєстровано законопроект. Ми вперше даємо можливість людям заплатити за себе страховий внесок. Раніше можна було купити страховий стаж заднім числом, але це було складно. Сьогодні ми спрощуємо цю систему і цифровізуємо її. Буде єдина заява про приєднання і її можна буде подати онлайн. Ця процедура буде розрахована на 32 категорії громадян", - підкреслила Жолнович.

За її словами, така ініціатива, зокрема, призначається для людей, які втратили роботу в передпенсійному віці. Вони або їхні родичі зможуть оплатити страховий внесок для того, щоб зберегти можливість своєчасного виходу на пенсію.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на звільненій частині Херсонської області відновилася видача українських пенсій.

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