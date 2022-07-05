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Втрати Росії сягають до 115 000 вбитими та пораненими, - Подоляк

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 115 тисяч своїх військових. Це з урахуванням якж жертв, так і поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Втрати армії Росії за 132 дні війни становлять до 115 000 убитими та пораненими. Армійські частини втратили 36 тисяч жителів, а приватні військові компанії - до 12 тисяч. Решта - поранені. Від військових частин, що захоплюють так звану "ЛНР", залишилося 25-35% живої сили", - розповів Подоляк.

Нагадаємо, за даними Генштабу за минулу добу ЗСУ ліквідували 230 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 36 350 військовослужбовців.

Додамо, як розповів радник голови ОП Олексій Арестович, втрати російських військових під час наступу на Лисичанськ і Сєвєродонецьк становлять приблизно 7 тисяч солдатів.

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Ірина ПодолякВійна Росії проти України