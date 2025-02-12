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Потеплеет, но не везде. Синоптик дала прогноз на завтра в Украине

Фото: синоптик дала прогноз на 13 февраля в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 13 февраля, в Украине немного потеплеет, но не везде. К тому же ночь еще останется морозной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Ожидается -6...-12 градусов, однако днем температура воздуха повысится до 0...+4 градусов. Только в восточных областях будет ниже, -1...-3 градусов", - рассказала синоптик.

Кроме того, завтра во всех наших областях осадков не ожидается. В Киеве 13 февраля без осадков, ближайшей ночью -6...-8 градусов, завтра днем около 0.

Погода в ближайшие дни в Украине

В течение пятницы-субботы, 14-15 февраля, атмосферные фронты принесут снег.

"В пятницу потеплеет уже повсюду, в течение дня 14 февраля предполагается +1...+6 градусов. Однако это - ненадолго. Уже в субботу в Украине снова похолодает", - констатирует Диденко.

В пятницу, 14 февраля, в столице днем потеплеет до +1...+3 градусов, пойдет снег. В субботу еще поснежит ночью и утром, но температура воздуха в Киеве начнет снижаться.

 

 

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