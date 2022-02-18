Дощі оминуть тільки одну область, тепло до +10. Прогноз погоди на сьогодні

В Україні сьогодні майже у всіх областях будуть дощі. Така погода омине тільки Закарпатську область.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись УкрГідрометцентр .

Прогноз у всіх областях

Сьогодні дощі будуть майже у всіх регіонах. Тільки у Закарпатській області буде сухо. Температура повітря складе:

на заході вдень +4+9, а вночі 0+4,

на півночі вдень +3+6, а вночі +3+5,

на сході вдень +4+6, а вночі +3+5,

на півдні вдень +7+10, а вночі +3+6,

у центрі вдень +4+7, а вночі +3+5.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні теж невеликий дощі. Вдень температура повітря складе +4+6, а вночі +1+3.