Дощі оминуть тільки одну область, тепло до +10. Прогноз погоди на сьогодні
Фото: сьогодні дощі оминуть тільки одну область (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні сьогодні майже у всіх областях будуть дощі. Така погода омине тільки Закарпатську область.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись УкрГідрометцентр.
Прогноз у всіх областях
Сьогодні дощі будуть майже у всіх регіонах. Тільки у Закарпатській області буде сухо. Температура повітря складе:
- на заході вдень +4+9, а вночі 0+4,
- на півночі вдень +3+6, а вночі +3+5,
- на сході вдень +4+6, а вночі +3+5,
- на півдні вдень +7+10, а вночі +3+6,
- у центрі вдень +4+7, а вночі +3+5.
Прогноз у Києві
У столиці сьогодні теж невеликий дощі. Вдень температура повітря складе +4+6, а вночі +1+3.