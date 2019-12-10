Потепління та дощі у західних областях: якою буде погода сьогодні

Погода в Україні 10 грудня лишається теплою, вдень температура повітря +4+7. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У західних областях, крім Закарпатської та Івано-Франківської, мінлива хмарність. Вдень очікується +5+7, а вночі очікується +4-2. На півночі країни вдень +3+5, а вночі +2-1.

У центральних та східних областях вдень теж тепло, вдень +3+6, а вночі +1-1. На півдні країни дуже тепло, вдень температура повітря досягне +8+12, а вночі +3-1.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні тепло. Вдень очікується +4+6, а вночі +1-1.

Нагадаємо, синоптики Українського Гідрометцентру повідомляли, що ближче до кінця тижня в Україні випаде сніг і похолодає.

Зокрема, у четвер опади знову відступлять, але температура повітря продовжить знижуватися. Так, середні показники коливатимуться від +1 до +5, на півдні подекуди до +6.