Потепління та дощі у 9 областях: прогноз погоди на сьогодні

У вівторок, 25 листопада, у північних, деяких центральних та східних областях будуть йти дощі. Температура повітря в день в Україні коливатиметься від +3 до +9 градусів тепла, а вночі в деяких регіонах вона опуститься нижче нуля.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, сьогодні дощі вкриють Чернігівську, Сумську, Київську, Черкаську, Полтавську, Дніпропетровську, Харківську, Луганську та Донецьку області, а на всій іншій території країни спостерігатиметься мінлива хмарність.

У західних областях температура повітря вдень буде коливатись від +4 до +9 тепла, а вночі від -2 до +2.

У центральних та північних областях температура повітря вдень буде в межах +3 +6, а вночі стовпчики термометрів опустяться до -1 +2

У східних та південних областях температура повітря вдень становитиме від +3 до +9, а вночі від 0 до +3.

Прогноз в Києві

У Столиці та Київській області сьогодні будуть йти дощі. Стовпчики термометрів вдень покажуть +3 +6 градуси, а вночі 0 +3.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, якою буде погода до кінця листопада. В останні дні листопада в Україні дощитиме, а подекуди пройде мокрий сніг.

Крім того, синоптики змінили прогноз погоди на зиму в Україні.