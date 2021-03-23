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Потепління з дощем та снігом: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні Україну накриє сніг з дощем. Хоча температура повітря у всіх областях буде "плюсова".

Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх регіонах

На заході країни вдень буде +2+6, а вночі -2-4. У північних та центральних регіонах температура повітря вдень складе +2+5, а вночі -1-4.

На сході країни, як передають синоптики, вдень очікується +3+5, а вночі від 0 до -2. У південних областях також дощі зі снігом. Вдень буде +4+6, а вночі -1+1.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні буде сніг з дощем. Температура повітря вдень складе +1+3, а вночі -2-4.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на тиждень.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україну повертається зима. В деяких регіонах пройдуть снігопади.

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