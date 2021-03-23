Потепління з дощем та снігом: прогноз погоди на сьогодні
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Сьогодні Україну накриє сніг з дощем. Хоча температура повітря у всіх областях буде "плюсова".
Прогноз у всіх регіонах
На заході країни вдень буде +2+6, а вночі -2-4. У північних та центральних регіонах температура повітря вдень складе +2+5, а вночі -1-4.
На сході країни, як передають синоптики, вдень очікується +3+5, а вночі від 0 до -2. У південних областях також дощі зі снігом. Вдень буде +4+6, а вночі -1+1.
Прогноз у Києві
У Києві сьогодні буде сніг з дощем. Температура повітря вдень складе +1+3, а вночі -2-4.
Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на тиждень.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україну повертається зима. В деяких регіонах пройдуть снігопади.