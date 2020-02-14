Потепління до +8: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 14 лютого погіршиться, дощі зі снігом, але потепління до +8. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

На заході країни сьогодні дощі зі снігом, вдень +2+5, а вночі -1-3. У північних областях хмарно, +2+5, а вночі -1-4. У центральних областях сьогодні мінлива хмарність, вдень +4+6, а вночі -1-3.

У східних областях без опадів, вдень +1+3, а вночі -1-4. На півдні країни вдень +6+8, а вночі -1-3.

Прогноз у Києві

Сьогодні у столиці хмарно, вдень +3+5, а вночі -1-3.

Нагадаємо, погода в Україні протягом найближчого тижня значно покращиться - незабаром в країну прийде спокійна, помірно тепла погода без опадів. Але найближчими днями синоптична ситуація все ще буде залишатися не особливо комфортною.