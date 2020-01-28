Потепління до +7 та дощі: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні погода в Україні погіршиться, дощі та хмарно, але температура повітря коливатиметься від +4 до +7. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

На заході країни, крім Рівненської, Хмельницької та Чернівецької областей, сьогодні дощі. Вдень +4+7, а вночі -1+1. На півночі країни хмарно, вдень +3+5, а вночі -1+2.

У східних областях теж хмарно, крім Донецької, Запорізької та Дніпровської областей, там дощі. Вдень +2+4, а вночі -1+1. На півдні країни дощі, вдень + 4+6, а вночі +1+3.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні хмарно. Вдень +4+6, а вночі 0+2.

Нагадаємо, за даними сніголавинних станцій, станом на 27 січня у Карпатах висота снігового покриву місцями становить до 24 сантиметрів.

Крім того, Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджала, що в Україні завтра, 28 січня, спостерігатимуться тумани та ожеледиця на дорогах.

Додамо, що погода в Україні в найближчі дні погіршиться, спостерігатимуться дощі зі снігом, які буде супроводжувати сильний вітер.