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У Карпатах у найближчі дні відлига. Синоптики попереджають про сніголавинну небезпеку

Новость на русском → Понеділок 10 травня 2021 11:29
У Карпатах у найближчі дні відлига. Синоптики попереджають про сніголавинну небезпеку Фото: у Карпатах у найближні дні потепління (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Карпатах очікується підвищення температури повітря, що спричинить відлигу. Існує загроза сходження снігових лавин.

Про це повідомили у прес-центрі Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, за інформацією Укргідрометцентру, 10-11 травня, у зв’язку з відлигою, на високогiр'ї східної частини Закарпатської області та Івано-Франківської області очікується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

У Карпатах у найближчі дні відлига. Синоптики попереджають про сніголавинну небезпеку

Раніше повідомлялося, що сьогодні в деяких областях Україні очікується погіршення погоди. Прогнозують заморозки та сильний вітер.

РБК-Україна писало, що у східних областях, а саме у Харківській, Луганській та Донецькій, сьогодні грозові дощі. Вдень буде +11+13, а вночі +3+5. На півдні країни сухо, вдень +17+20, а вночі +5+8.

Нагадаємо, 8 травня повідомлялося, що в Карпатах за ніч випало до 20 сантиметрів снігу. Температура повітря опустилася до -3 градусів.

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