У Карпатах у найближчі дні відлига. Синоптики попереджають про сніголавинну небезпеку

У Карпатах очікується підвищення температури повітря, що спричинить відлигу. Існує загроза сходження снігових лавин.

Так, за інформацією Укргідрометцентру, 10-11 травня, у зв’язку з відлигою, на високогiр'ї східної частини Закарпатської області та Івано-Франківської області очікується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

Раніше повідомлялося, що сьогодні в деяких областях Україні очікується погіршення погоди. Прогнозують заморозки та сильний вітер.

РБК-Україна писало, що у східних областях, а саме у Харківській, Луганській та Донецькій, сьогодні грозові дощі. Вдень буде +11+13, а вночі +3+5. На півдні країни сухо, вдень +17+20, а вночі +5+8.

Нагадаємо, 8 травня повідомлялося, що в Карпатах за ніч випало до 20 сантиметрів снігу. Температура повітря опустилася до -3 градусів.