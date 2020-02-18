В Україні очікується потепління до +12

Погода в Україні 19 лютого майже на всій території очікується без опадів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

За даними синоптиків, 19 лютого майже на всій території України очікується суха і тепла погода. Виключенням стануть південно-східні області та Крим, там пройде незначний дощ.

Найтепліше буде на півдні та у центрі України. У Миколаївській, Одеській і Херсонській областях очікується до +12 вдень і до +4 вночі.

На заході України температура вдень підніметься до +10, вночі очікується мороз до -2. У Карпатах місцями невеликий мокрий сніг, вночі до -6, вдень очікується до +3.

У східній частині України повітря вдень прогріється до +6, вночі очікується до -2, на дорогах ожеледиця.

Відносно тепла погода збережеться у північних областях - до +8 вдень та +2 вночі.

Нагадаємо, що синоптики різко змінили прогноз погоди на весну в Україні. Так, на початку березня очікується від +4 до +10 вдень залежно від регіону. Суттєве потепління прогнозують вже у другій половині місяця.