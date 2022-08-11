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"Потенційні мішені". Арестович розповів, скільки аеродромів залишилося у росіян в Криму

Фото: Радник глави ОП Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

У тимчасово окупованому Криму наразі є 5 аеродромів, які може використовувати Росія. Усі вони - потенційні мішені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави ОП Олексія Арестовича в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

"У Криму залишилось ще 5 військових аеродромів, на яких є авіація противника. Вони всі є потенційними мішенями, як і Чорноморський флот РФ", - сказав посадовець.

Арестович також наголосив, що на півострові "все тільки починається". Радник глави ОП зазначив, що Україна завжди була впевнена у своїй перемозі.

"І в не особливо розумних російських громадян, і "ура-патріотів" уже починають закрадатися сумніви, що війна може закінчитись не так, як їм обіцяли. І в найближчі дні у них буде дуже багато приводів у цьому переконатись", - додав він.

Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму поблизу Новофедорівки пролунали потужні вибухи на російській авіабазі. У Генштабі ЗСУ вранці 10 серпня поінформували, що РФ втратила 9 своїх літаків.

Усі подробиці про інцидент - в матеріалі "Вибухи на авіабазі в окупованому Криму: що відомо".

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КримОлексій АрестовичВійна Росії проти України