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Є потенціал для співпраці. Зеленський подякував Словаччині за допомогу

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 10 травня, президент України Володимир Зеленський звернувся до політиків та народу Словаччини з подякою про надання допомоги Україні у війні проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Україна - в епіцентрі протистояння двох ідей. Європейської демократичної ідеї, що свобода й життя кожної людини мають значення. Та жорстокої тиранічної ідеї про те, що має значення нібито лише та людина, яка може підкоряти інших людей. Перший і головний інструмент, щоб перемогти у цьому протистоянні, - це зброя", - сказав він.

Зеленський наголосив, що українці завжди пам'ятатимуть, як Словаччина надала у вирішальний час те, що справді допомогло Україні.

"І є потенціал, щоб продовжити цю співпрацю", - додав він.

Як повідомлялось, Словаччина ремонтуватиме та модернізуватиме українську військову техніку. Державне акціонерне товариство "Конструкція - Оборона" вже уклало контракт.

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Словаччина