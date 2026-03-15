Посвежеет, но погода будет соответствовать марту: прогноз на неделю (карты)

18:30 15.03.2026 Вс
2 мин
В ряде регионов ожидаются небольшие осадки
aimg Татьяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю (Виталий Носач, РБК-Украина)

Следующая неделя в Украине будет более свежей. Температура немного снизится, по сравнению с предыдущими днями, а со среды возможны небольшие осадки.

В понедельник, 16 марта, во всех регионах Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +10 до +13 градусов;
  • в восточных областях - от +8 до +12 градусов;
  • в центральных областях - от +10 до +13 градусов;
  • в южных областях - от +10 до +12 градусов;
  • в западных областях - от +14 до +17 градусов.

Во вторник, 17 марта, тоже ожидается переменная облачность. Осадки не прогнозируются.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +6 до +12 градусов;
  • в восточных областях - от +6 до +10 градусов;
  • в центральных областях - от +10 до +13 градусов;
  • в южных областях - от +10 до +12 градусов;
  • в западных областях - от +10 до +14 градусов.

В среду, 18 марта, погода в Украине будет местами солнечной, местами - облачной. На севере и востоке прогнозируются небольшие дожди.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +6 до +8 градусов;
  • в восточных областях - от +6 до +10 градусов;
  • в центральных областях - от +6 до +9 градусов;
  • в южных областях - от +10 до +12 градусов;
  • в западных областях - от +10 до +14 градусов.

В четверг, 19 марта, по всей территории ожидается небольшая облачность. В большинстве регионов прогнозируется небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +5 до +9 градусов;
  • в восточных областях - от +8 до +12 градусов;
  • в центральных областях - от +5 до +9 градусов;
  • в южных областях - от +8 до +12 градусов;
  • в западных областях - от +8 до +15 градусов.

В пятницу, 20 марта, также ожидаются осадки на умеренная облачность.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +8 до +11 градусов;
  • в восточных областях - от +7 до +12 градусов;
  • в центральных областях - от +8 до +10 градусов;
  • в южных областях - от +8 до +12 градусов;
  • в западных областях - от +8 до +15 градусов.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре опубликовали краткую климатическую характеристику марта в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц весны.

Также в Укргидрометцентре отмечали: настоящая весна не всегда совпадает с датами в календаре, ведь специалисты различают три ее вида - календарную, метеорологическую и астрономическую.

