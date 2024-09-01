Постепенное похолодание и заморозки: прогноз Укргидрометцентра на сентябрь

По прогнозу синоптиков, в сентябре средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 15-20 градусов (в Карпатах 13-14 градусов), что на 2 градуса выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается 37-76 мм, в Карпатах местами 97-111 мм, что в пределах нормы.

Климатическая характеристика сентября

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют о том, что средняя лунная температура воздуха составляет 13-17 градусов, в южной части местами 18-20 градусов, в горных районах 9-15 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха - 1-7 градусов мороза, на юге Херсонской и Запорожской областей 0-1 градусов тепла, в Крыму до 5,5 градусов тепла.

Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 33-38,8 градуса, в горных районах местами 24-32 градуса тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 37-74 мм, в южной части местами 28-36 мм, в Прикарпатье, Закарпатье и в Карпатах местами 77-108 мм, на высокогорье Карпат до 130 мм.

"Заморозки в воздухе отмечены во второй и третьей декадах. В Карпатах и местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях - в первой декаде сентября", - пишут синоптики.