Главная » Бизнес » Энергетика

Из-за прайс-кэпов Украина использует лишь часть потенциала импорта, - Немчинов

Украина, Вторник 21 октября 2025 17:05
Из-за прайс-кэпов Украина использует лишь часть потенциала импорта, - Немчинов Фото: экс-заместитель министра энергетики Максим Немчинов (facebook.com MNemchynov)
Автор: Сергей Новиков

Ограничение предельных цен на электроэнергию в Украине остается одним из ключевых барьеров для увеличения импорта из стран ЕС, несмотря на техническую готовность энергосистемы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил вице-президент Energy Club, бывший заместитель министра энергетики Максим Немчинов.

"С физической точки зрения, с технической, на сегодня у нас пересечений достаточно. И на сегодня импорт, который мы получаем, мы используем менее 20% от физической возможности", - отметил эксперт.

По его словам, причиной этого является, в частности, действующие прайс-кэпы, которые ограничивают возможность трейдинга.

"То, что вы говорите о прайс-кэпах, - это одна из таких преград, которая мешает делать импорт больше. На этой неделе цены в Европе отличались от цен в Украине почти в два раза, и цена в Европе была выше, чем прайс-кэпы, которые установлены у нас в пиковые часы. Поэтому, безусловно, стимула для импорта с точки зрения трейдинга нет никакого. То есть ты должен купить дороже, чем можешь продать. Понятно, что как бизнес, как трейдинг - это не работает", - пояснил Немчинов.

Он подчеркнул, что импорт сейчас экономически выгоден лишь для отдельных крупных промышленных потребителей, которые стремятся гарантировать бесперебойное энергоснабжение.

"Только непосредственно крупный потребитель, какое-то промышленное предприятие, которое хочет себя обеспечить, условно, стопроцентно электрической энергией и не попадать в графики отключений, они могут купить эту дорогую электрическую энергию, которая дороже почти в два раза, чем на рынке Украины", - добавил он.

В то же время эксперт обратил внимание, что текущая ценовая политика требует пересмотра, ведь именно прайс-кэпы фактически ограничивают объем электроэнергии, которая могла бы поступать на украинский рынок из ЕС.

"Наличие таких прайс-кэпов на сегодня сдерживает наполнение рынка Украины электрической энергией", - подытожил Немчинов.

Напомним, 25 июля Регулятор принял решение о повышении предельных цен (прайс-кэпов) на электроэнергию в вечерние пиковые часы - с 17:00 до 23:00.

До этого глава АКМУ Павел Кириленко, повышение предельных цен на рынке электроэнергии является логичным шагом к более конкурентному ценообразованию и отказу от искусственных ограничений.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что повышение предельных цен на электроэнергию в пиковые часы позволило стабилизировать рынок и создало условия для более активного использования импорта.

