Вступ для дітей з окупованих територій: що пропонує МОН

Майже 100 закладів освіти готові брати вступників з окупованих територій за спрощеною схемою. Цю схему хочуть зробити схожою тією, за якою вступають абітурієнти з Криму.

Про це розповіла в інтерв'ю РБК-Україна тимчасово виконуюча обов'язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Як вона уточнила, кожен університет буде мати квоту, яку вони зможуть використовувати.

"Для цього треба змінити закон. Сподіваємось, до початку вступної кампанії - організуємо", - розповіла Мандзій.

За її словами, більше ніж 1,5 тисячі осіб зголосилося на ЗНО з тимчасово окупованих територій.

"Вони мають право складати ЗНО, не хочуть - ми пропонуємо інший варіант - це освітній центр", - додала вона.

Нагадаємо, учням з окупованих територій дозволять надходити у всі вузи без ЗНО.

Крім того, у Кабміні заявили, що поки немає підстав для скасування або перенесення Зовнішнього незалежного оцінювання.