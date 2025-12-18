Уступка Бельгии: Мерц поддержал идею использования росактивов в Германии для Украины, - СМИ

Так, средства, замороженные на территории Германии в рамках санкций против России, могут стать источником кредитов для Украины на десятки миллиардов евро. Таким образом,канцлер Германии Фридрих Мерц (ХДС) намерен выполнить требования Бельгии.

Ранее Берлин долгое время воздерживался от такого шага, опасаясь негативного сигнала для европейского финансового рынка. Однако сейчас правительство Германии изменило позицию, отчасти из-за ослабления поддержки Украины со стороны США под руководством Дональда Трампа.

Этот шаг Германии воспринимается как важный сигнал всем странам Евросоюза, чтобы и те поддержали решение о "репарационном кредите" для Украины, который обсуждается в Брюсселе.

Действительно, на данный момент в ЕС заморожены огромные суммы российского государственного имущества - от 200 до 250 миллиардов евро, большинство из которых хранится в бельгийской финансовой компании Euroclear. До сих пор Евросоюз использовал лишь проценты из этих средств для предоставления кредита Украине на сумму около 50 миллиардов евро.

По планам Еврокомиссии, замороженные активы России могут стать источником кредитов на сумму до 90 миллиардов евро в течение следующих двух лет. А в перспективе сумма помощи может вырасти до 210 миллиардов евро. При этом Россия сможет вернуть свои средства только после завершения войны и выплаты репараций Украине, что сейчас считается маловероятным.

Если решение о "репарационном кредите" не будет принято, то будет обсуждаться возможность использования общих европейских долговых инструментов для финансирования Украины.