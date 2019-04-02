Потерпілим на виробництві збільшили щомісячні виплати

Фонд соціального страхування України з 1 березня 2019 року здійснив перерахунок страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, а також членам їх сімей. Про це повідомляє прес-служба фонду.

Як нагадали у прес-службі, відповідно до рішення Кабінету міністрів України коефіцієнт перерахунку щомісячних виплат становить 1,05.

"Виплати зросли на 5% для понад 208 тис. осіб, на здійснення перерахунку у бюджеті фонду закладено 298,3 млн гривень. Водночас, за підсумками першого півріччя 2019 року коефіцієнт перерахунку може бути підвищено, виходячи із фінансових можливостей Фонду соціального страхування України", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Як зазначили в прес-службі, у 2018 році Фонд соціального страхування України провів три етапи перерахунків щомісячних страхових виплат. За підсумками першого етапу осучаснення з 01.01.2018 сума виплат збільшилась для майже 170 тисяч осіб. Крім того, з 01.03.2018 розмір страхових виплат було збільшено на 20% для всіх потерпілих на виробництві. Під час третього етапу перерахунків виплати було підвищено для 4,2 тис. потерпілих з низьким розміром заробітної плати перед настанням страхового випадку, середній розмір щомісячних виплат у них збільшився на 49,5%.

Нагадаємо, середньоденний розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності, що надається Фондом соціального страхування України, у 2018 році склав 224,4 грн, що на 54,2 грн, або 31,9% більше, ніж у 2017 році.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України 16 січня ухвалив постанову "Про затвердження бюджету Фонду соціального страхування України на 2019 рік". Згідно з рішенням, видатки Фонду на поточний рік заплановано у розмірі 23,26 млрд грн, дохідна частина з урахуванням залишку коштів на початок року визначена в сумі 23,29 млрд грн.