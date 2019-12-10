Постраждалим від пожежі в Одесі виплатять до 120 тисяч гривень

Сім'ям загиблих і постраждалим в результаті пожежі в одеському будинку по вул Троїцька, 25 виплатять одноразову допомогу від 20 до 120 тисяч гривень. Про це йдеться в розпорядженні мерії міста, передає РБК-Україна.

Так, згідно з розпорядженням від 10 грудня № 1179, постраждалим буде надана одноразова матеріальна допомога, а саме:

сім'ям загиблих у розмірі 120 тисяч гривень на одну сім'ю з урахуванням вартості ритуальних послуг, яка перераховується виконавцям послуг;

особам, постраждалим в результаті пожежі, залежно від стану тяжкості ушкоджень:

легкий стан – у розмірі 20 тисяч гривень на одну людину;

середній стан – у розмірі 40 тисяч гривень на одну людину;

важкий стан – у розмірі 80 тисяч гривень на одну людину

За попередніми підрахунками, загальний обсяг наданої допомоги становитиме понад 3,5 млн грн.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів виділить 4 млн гривень на ліквідацію наслідків пожежі в Одеському коледжі та компенсацію сім'ям загиблих. Гроші будуть направлені Державній службі України з надзвичайних ситуацій та Одеській облдержадміністрації з резервного фонду Державного бюджету України.

Пожежа в одеському коледжі сталася 4 грудня. Однією з причин пожежі вважають проблеми з проводкою в будівлі, яка не змінювалася з 1996 року. В результаті пожежі постраждали понад 30 осіб. Другою версією пожежі є підпал.