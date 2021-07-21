Постраждалим від повені на Закарпатті доставили продуктові набори від Фонду Порошенка

Партія "Європейська солідарність" передали понад 400 продуктових наборів, зібраних фондом Петра Порошенка і активістами ГО "Справа громад" постраждалим від повені у Закарпатській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Європейської солідарності".
Як повідомила депутатка Ясінянської селищної ради на Рахівщині Наталія Шітив, 120 продуктових наборів отримали сім’ї, що проживають у селі Стебний. Ще 50 наборів передали жителям села Богдан.
"Крім того, ми мали змогу підтримати нацгвардійців, які прийшли на допомогу тим, хто постраждав, і своїми силами відновлюють будинки та дворогосподарства. Це, можливо, маленька підтримка, але ми раді, що зуміли трохи допомогти тим, хто цього потребує", - повідомила Наталія Шітив.
За словами народного депутата, Іванни Климпуш-Цинцадзе, обіцянка уряду дати гроші на берегоукріплення поки лишається обіцянкою.
"Добре, що хоч область трохи допомогла з розбиранням завалів. Я вдячна ГО "Справа громад" і фонду Петра Порошенка, які оперативно зібрали продуктові набори і вже почали розвозити їх постраждалим. Ми розуміємо, що ця допомога точно не закриє всіх насущних потреб, але людям важливо знати, що їх не кинули сам-на-сам із бідою", - прокоментувала вона.
Як відомо, торік п’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" побував на Прикарпатті у постраждалих від руйнівної повені селах. Команда Порошенка тоді привезла у Надвірнянський район дизель-генератори та помпи для відкачування води.
Під час минулорічного локдауну силами волонтерів, фонду Порошенка та компанії "Рошен" понад 50 тис продуктових наборів отримали люди по всій Україні. Цього року люди із вразливих груп отримали понад 12 з половиною тисяч продуктових наборів.
З перших днів пандемії від фонду Порошенка допомогу отримали близько 200 медичних установ. Фонд разом з волонтерами передав у лікарні та амбулаторії більше ніж сто кисневих концентраторів. Загалом від початку пандемії у Порошенка витратили на благодійну допомогу 150 млн грн.