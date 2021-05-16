Постраждалих при обваленні трибуни синагоги в Ізраїлі вже понад 160

Число постраждалих у результаті обвалення трибуни в синагозі в ізраїльському місті Гиват-Зеев знову зросло. Їх уже понад 160.
Зазначено, що кількість постраждалих зросла до 167 осіб. Також відомо, що в результаті трагедії загинули 40-річний чоловік і 12-річний хлопчик.
Також телеканал "Аруц Шева" повідомляє, що поліція не дозволяла експлуатацію будівлі синагоги. Будівля була недобудована.
"Поліція проінструктувала місцеву раду, що синагогу не можна використовувати. Відповідальність за недопуск віруючих є обов'язком місцевої влади... У результаті інциденту загинули як мінімум двоє. Тут була недбалість і безвідповідальність, будуть проведені арешти", - заявив начальник поліції Єрусалимського округу Дорон Турджеман.
Нагадаємо, раніше стало відомо про двох загиблих і 132 постраждалих у результаті обвалення в синагозі.
Спочатку ж повідомлялося про одного загиблого і близько 60 постраждалих у результаті інциденту.
МАДА раніше просила всіх водіїв в Гиват-Зееві зупинитися на узбіччі доріг для того, щоб не створювати заторів і дати можливість евакуювати постраждалих.
Як писало РБК-Україна, в Східному Єрусалимі сьогодні автомобіль протаранив натовп. У результаті теракту постраждали шість поліцейських.