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Постраждалих при обваленні трибуни синагоги в Ізраїлі вже понад 160

Автор: Юлія Струк

Число постраждалих у результаті обвалення трибуни в синагозі в ізраїльському місті Гиват-Зеев знову зросло. Їх уже понад 160.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Зазначено, що кількість постраждалих зросла до 167 осіб. Також відомо, що в результаті трагедії загинули 40-річний чоловік і 12-річний хлопчик.

Також телеканал "Аруц Шева" повідомляє, що поліція не дозволяла експлуатацію будівлі синагоги. Будівля була недобудована.

"Поліція проінструктувала місцеву раду, що синагогу не можна використовувати. Відповідальність за недопуск віруючих є обов'язком місцевої влади... У результаті інциденту загинули як мінімум двоє. Тут була недбалість і безвідповідальність, будуть проведені арешти", - заявив начальник поліції Єрусалимського округу Дорон Турджеман.

Нагадаємо, раніше стало відомо про двох загиблих і 132 постраждалих у результаті обвалення в синагозі.

Спочатку ж повідомлялося про одного загиблого і близько 60 постраждалих у результаті інциденту.

МАДА раніше просила всіх водіїв в Гиват-Зееві зупинитися на узбіччі доріг для того, щоб не створювати заторів і дати можливість евакуювати постраждалих.

Як писало РБК-Україна, в Східному Єрусалимі сьогодні автомобіль протаранив натовп. У результаті теракту постраждали шість поліцейських.

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