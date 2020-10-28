Постраждалі країни закликали покарати винних у катастрофі МАУ в Ірані

Міжнародна група з координації допомоги жертвам збитого в січні під Тегераном Boeing рейсу PS752 компанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) вимагають покарати винних у катастрофі. Глави МЗС Канади, Афганістану, Великобританії, Швеції та України провели віртуальну зустріч, під час якої обговорили хід розслідування.

Про це повідомила прес-служба МЗС України.

Постраждалі країни мають намір домагатися від Ірану виплати компенсацій сім'ям загиблих.

"Координаційна група буде продовжувати вимагати притягнути до відповідальності винних осіб, закликаючи до повного і прозорого кримінальному розслідуванню і неупередженого судового розгляду з метою досягнення справедливості заради допомоги родичам жертв цієї трагедії", - йдеться в повідомленні

Координаційна група також продовжує закликати Іран провести незалежне і всебічне розслідування причин і факторів, які призвели до збивання літака, у відповідності зі стандартами і порядком, викладених у Конвенції про міжнародної цивільної авіації

Міністри підтвердили зобов'язання діяти спільно і надалі працювати над досягненням спільних цілей - справедливого розслідування, покарання винних і виплати компенсацій родичам.

Нагадаємо, Канада проведе власне розслідування катастрофи МАУ в Ірані.

Крім того, в Тегерані завершився другий раунд переговорів між Україною та Іраном по катастрофі МАУ.

Наступний раунд заплановано на кінець листопада - початок грудня цього року.