Постпред Украины в ООН о дальнобойных ударах: Нам нужно заставить РФ стремиться к миру

Украина стремится заставить Россию прекратить широкомасштабную военную агрессию. Подтолкнуть Кремль стремиться к миру может способность ВСУ уничтожать расположенные в РФ военные цели для минимизации террора со стороны Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций Сергея Кислицы.

Дипломат в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по "Поддержанию мира и безопасности Украины" 10 сентября отметил, что украинская сторона "действительно хочет завершить эту войну, поскольку больше всего Украина стремится к миру".

"Но Украина тоже хочет спасти свой народ и свою государственность. Именно российский диктатор не хочет мира и одержим территориальными завоеваниями. Ему нужны украинские города, а точнее их руины, как символ его "победы"", - сказал Кислица.

Он пояснил, что именно поэтому Украина "нуждается в силе и способности уничтожить российские средства убийства и разрушения", которые наносят удары по населенным пунктам Украины, оставаясь при этом в значительной удаленности от целей.

"То есть там, где они расположены, и в то время, когда они представляют угрозу только для тех, кто их использует, а не для мирных украинцев", - заявил представитель Украины в ООН.

Он отметил важность прекращения войны РФ против Украины путем установления справедливого мира с соблюдением норм международного права и восстановления суверенитета, что предусматривает, в частности, украинская Формула мира.

"Нам нужно заставить Россию стремиться к миру. Всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в соответствии с принципами Устава ООН, как это предусмотрено как резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН ES-11/6, так и Украинской Формулой мира", - подчеркнул Кислица.