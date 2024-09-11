Постпред Украины в ООН о дальнобойных ударах: Нам нужно заставить РФ стремиться к миру
Украина стремится заставить Россию прекратить широкомасштабную военную агрессию. Подтолкнуть Кремль стремиться к миру может способность ВСУ уничтожать расположенные в РФ военные цели для минимизации террора со стороны Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций Сергея Кислицы.
Дипломат в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по "Поддержанию мира и безопасности Украины" 10 сентября отметил, что украинская сторона "действительно хочет завершить эту войну, поскольку больше всего Украина стремится к миру".
"Но Украина тоже хочет спасти свой народ и свою государственность. Именно российский диктатор не хочет мира и одержим территориальными завоеваниями. Ему нужны украинские города, а точнее их руины, как символ его "победы"", - сказал Кислица.
Он пояснил, что именно поэтому Украина "нуждается в силе и способности уничтожить российские средства убийства и разрушения", которые наносят удары по населенным пунктам Украины, оставаясь при этом в значительной удаленности от целей.
"То есть там, где они расположены, и в то время, когда они представляют угрозу только для тех, кто их использует, а не для мирных украинцев", - заявил представитель Украины в ООН.
Он отметил важность прекращения войны РФ против Украины путем установления справедливого мира с соблюдением норм международного права и восстановления суверенитета, что предусматривает, в частности, украинская Формула мира.
"Нам нужно заставить Россию стремиться к миру. Всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в соответствии с принципами Устава ООН, как это предусмотрено как резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН ES-11/6, так и Украинской Формулой мира", - подчеркнул Кислица.
Напомним, ранее в ООН констатировали, что у них нет инструментов, чтобы заставить Россию соблюдать международное право.
Добавим, 10 сентября премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что ключевым фактором для победы в войне может стать получение разрешения на использование дальнобойного оружия против военных целей на территории РФ.
Отметим, что в тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент США Джо Байден "не исключает", что Украина может запустить ракеты вглубь российской территории.
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