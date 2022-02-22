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Постпред Росії при ООН заявив, що захід "не знайшов місця для Донбасу"

Автор: Артур Родивилов

Росія знову звинуватила Захід і Україну в загостренні ситуації на Донбасі. Постпред РФ при ООН Василь Небензя заявив, що Київ нібито "ігнорував" мінські угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Радбезу ООН.

Небензя стверджує, що Захід нібито "підштовхує Україну до конфлікту".

"Більшість з вас не знайшли місця для майже чотирьох мільйонів жителів Донбасу. Наші західні колеги безсоромно впихають зброю в Україну," - заявив він.

За його словами, головним фактором у руйнуванні мінських домовленостей стала "відмова Києва від прямого діалогу з "ЛДНР", а Росія продовжує бути відкритою для дипломатії.

При цьому, Небензя зазначив, що Україна як і раніше має виконувати мінські угоди.

Нагадаємо, що 21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР".

Це дозволило Росії підписати з ватажками цих незаконних формувань так званий "договір про дружбу". Цей договір передбачає спільну охорону "кордонів" так званих "ДНР" і "ЛНР".

В результаті цих дій російська військова техніка вже висунулася до лінії розмежування. Очевидці помітили її в Донецькій області.

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