Постпред Євросоюзу вимагає від РФ негайного звільнення українських моряків

Маркус Едерер зробив офіційний демарш на адресу заступника міністра закордонних справ РФ Олександра Грушка

Постоянный представитель ЕС в России Маркус Эдерер предпринял официальный демарш в адрес заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.

"Посол ЕС в России сегодня выступил с демаршем к министру иностранных дел Грушко, повторив позицию ЕС в отношении задержания 24 украинцев, захваченных возле Азовского моря в ноябре", - сообщил журналист.

Напомним, по результатам поездки в Мариуполь министры иностранных дел Чехии Томаш Петршичек и Дании Андерс Самуельсен призвали РФ немедленно освободить украинских военнопленных моряков.

Добавим, Германия готова поддерживать Украину в вопросах сдерживания российской агрессии путем присутствия кораблей ВМС Бундесвера в Черном море. Также представители правительства Германии заявили, что будут добиваться освобождения украинских моряков и всесторонней поддержки реформ в секторе безопасности и обороны Украины.

председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком заявил, что