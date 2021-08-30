ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Сторонні речовини у вакцині Moderna. Японія заявила про третій випадок виявлення домішок

Новость на русском →
Японія, Понеділок 30 серпня 2021 09:55
Сторонні речовини у вакцині Moderna. Японія заявила про третій випадок виявлення домішок Фото: домішки у вакцині Moderna виявили ще в одній префектурі Японії (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Японії втретє заявили про виявлення сторонніх речовин у вакцині Moderna. Цього разу домішки зафіксовані у префектурі Гумма.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявила місцева влада, у флаконі вакцини Moderna було знайдено "крихітну, чорну речовину, що спонукало префектуру призупинити щеплення з партії в якій був цей флакон".

Нагадаємо, в Японії двоє людей померли після щеплень вакциною Moderna в якій було виявлено сторонні речовини.

Крім цього домішки у цій вакцині виявили напередодні у японській префектурі Окінава.

Як зазначили у Moderna, забруднення флаконів твердими частинками сталося під час фасування препаратів на виробничій лінії в Іспанії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцина від коронавірусу Пандемія коронавірусу Японія
NEWS
В Україні 749 нових випадків коронавірусу
В Україні 749 нових випадків коронавірусу
DAILY
Міністри на вихід. Які перестановки в Кабміні готує команда Зеленського
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Міністри на вихід. Які перестановки в Кабміні готує команда Зеленського