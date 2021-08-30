Посторонние вещества в вакцине Moderna. Япония заявила о третьем случае обнаружения примесей
Фото: примеси в вакцине Moderna обнаружили еще в одной префектуре Японии (Getty Images)
В Японии в третий раз заявили об обнаружении посторонних веществ в вакцине Moderna. На этот раз примеси зафиксированы в префектуре Гумма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как заявили местные власти, во флаконе вакцины Moderna было найдено "крошечное, черное вещество, что побудило префектуру приостановить прививку из партии в которой был этот флакон".
Напомним, в Японии два человека умерли после прививок вакциной Moderna в которой были обнаружены посторонние вещества.
Кроме этого примеси в этой вакцине обнаружили накануне в японской префектуре Окинава.
Как отметили в Moderna, загрязнение флаконов твердыми частицами произошло во время фасовки препаратов на производственной линии в Испании.