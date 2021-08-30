ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Посторонние вещества в вакцине Moderna. Япония заявила о третьем случае обнаружения примесей

Новина українською →
Япония, Понедельник 30 августа 2021 09:55
Посторонние вещества в вакцине Moderna. Япония заявила о третьем случае обнаружения примесей Фото: примеси в вакцине Moderna обнаружили еще в одной префектуре Японии (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Японии в третий раз заявили об обнаружении посторонних веществ в вакцине Moderna. На этот раз примеси зафиксированы в префектуре Гумма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявили местные власти, во флаконе вакцины Moderna было найдено "крошечное, черное вещество, что побудило префектуру приостановить прививку из партии в которой был этот флакон".

Напомним, в Японии два человека умерли после прививок вакциной Moderna в которой были обнаружены посторонние вещества.

Кроме этого примеси в этой вакцине обнаружили накануне в японской префектуре Окинава.

Как отметили в Moderna, загрязнение флаконов твердыми частицами произошло во время фасовки препаратов на производственной линии в Испании.

Читайте РБК-Украина в Google News
Япония Пандемия коронавируса Вакцина от коронавируса
NEWS
В Украине 749 новых случаев коронавируса
В Украине 749 новых случаев коронавируса
DAILY
Министры на выход. Какие перестановки в Кабмине готовит команда Зеленского
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Министры на выход. Какие перестановки в Кабмине готовит команда Зеленского