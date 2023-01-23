Постоянные миссии МАГАТЭ работают на всех украинских атомных станциях, - Энергоатом

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) разместило свои постоянные миссии на всех украинских атомных станциях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.
"В течение прошлой недели на отечественные атомные объекты прибыли представители Международного Агентства по атомной энергии. Сейчас специалисты начали работу на ХАЭС, поэтому теперь постоянные миссии будут работать на Ровенской, Чернобыльской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС", - говорится в сообщении.
Отмечено, что задачей миссий является сохранение ядерной и радиационной безопасности атомных объектов Украины в то время, когда Россия совершает настоящий ядерный терроризм.
Эксперты будут работать на станциях в ответ на официальный запрос правительства Украины. На временно оккупированной Запорожской АЭС миссия МАГАТЭ работает с сентября 2022 года.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено в ходе визита главы агентства Рафаэля Гросси в Украину разместить своих инспекторов на всех украинских атомных электростанциях.
Позже стало известно, что МАГАТЭ уже заканчивает размещение постоянных миссий на украинских атомных электростанциях.
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