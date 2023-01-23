Постоянные миссии МАГАТЭ работают на всех украинских атомных станциях, - Энергоатом

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) разместило свои постоянные миссии на всех украинских атомных станциях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом .

"В течение прошлой недели на отечественные атомные объекты прибыли представители Международного Агентства по атомной энергии. Сейчас специалисты начали работу на ХАЭС, поэтому теперь постоянные миссии будут работать на Ровенской, Чернобыльской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС", - говорится в сообщении.

Отмечено, что задачей миссий является сохранение ядерной и радиационной безопасности атомных объектов Украины в то время, когда Россия совершает настоящий ядерный терроризм.

Эксперты будут работать на станциях в ответ на официальный запрос правительства Украины. На временно оккупированной Запорожской АЭС миссия МАГАТЭ работает с сентября 2022 года.