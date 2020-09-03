Поступове зростання: що відбувається з курсом долара 3 вересня

В обмінних пунктах України 3 вересня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем зріс на 4 копійки до 27,76 гривень за долар. Курс євро знизився на 17 копійок до 32,81 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,53 (27,49 - 2 вересня), продажу - 27,76 (27,72 - 2 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,32 (32,44 - 2 вересня), продажу - 32, 81 (32,98 - 2 вересня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,45 (3,45 - 2 вересня), продажу 3,81 (3,81 - 2 вересня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 3 вересня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 27,71 гривень за долар, курс купівлі до 27,69 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 32,73 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 3 вересня довідковий курс на рівні 27,70 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 2 вересня (27,63 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,55 - 27,75 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Як свідчить прогнози фінансових аналітиків, опитаних РБК-Україна, в даний момент приводів для раптової девальвації восени 2020 року немає. Гривня може різко обвалитися у разі політичної кризи або чергового локдауна через коронавірус.

Протягом осені 2020 року аналітики прогнозують поступову девальвацію гривні до долара. Курс очікується в межах від 27 до 30 гривень/долар.