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Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Київ, Четвер 03 вересня 2020 10:41
Міжбанк відкрився зростанням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар перевищив рівень 27,70 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 3 вересня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 4 копійки до 27,71 гривень за долар, курс купівлі до 27,69 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 32,73 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,6900 - 27,7150 грн/долар, євро 32,7074 - 32,7369 грн/євро, російський рубль 0,3672 - 0,3678 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,6900

27,7150

EUR/UAH

32,7074

32,7369

RUB/UAH

0,3672

0,3678

Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

нагадаємо, 2 вересня торги по долару закрилися в діапазоні 27,6450 - 27,6750 грн/долар, євро 32,7067 - 32,7422 грн/євро, російський рубль 0,3669 - 0,3675 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 3 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,64 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Як свідчить прогнози фінансових аналітиків, опитаних РБК-Україна, В даний момент приводів для раптової девальвації восени 2020 року немає. Гривня може різко обвалитися у разі політичної кризи або чергового локдауна з-за коронавіруса.

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