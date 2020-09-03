Від 27 до 30 гривень: аналітики дали прогноз курсу долара до кінця року

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Відновлення ділової активності може призвести до зростання імпорту і попиту на валюту

Протягом осені 2020 року аналітики прогнозують поступову девальвацію гривні до долара. Курс очікується в межах від 27 до 30 гривень/долар.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Прогноз на осінь: впаде курс гривні до долара".

Згідно з очікуваннями інвесткомпанії Eavex Capital, прогнозний коридор по курсу американської валюти на осінь складе від 27,1 до 28,4 гривень/долар.

"Враховуючи позитивний тренд щодо поточного рахунку платіжного балансу України, а саме рекордний профіцит 4,3 млрд доларів за другий квартал, цілком можна чекати підтримку курсу гривні з боку експортерів", - сказав глава аналітичного департаменту ІК Eavex Capital Дмитро Чурін.

Однак аналітики групи ICU восени очікують незначну девальвацію та відхід курсу в діапазон 29-30 гривень/долар до кінця року.

За словами глави департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Сергія Ніколайчука, такі очікування пов'язані з прогнозованими закупівлями імпортної продукції з початком нового бізнес-сезону і відновленням запасів в умовах нормалізації логістики постачання.

"Зростання доходів населення та обсягів роздрібної торгівлі дає всі підстави очікувати сплеск споживчого імпорту найближчим часом. Також передбачуване зниження цін на залізну руду і слабкий попит на європейському ринку металопродукції з високою імовірністю негативно відіб'ються на експортних надходжень", - сказав Ніколайчук.

Як свідчить прогнози фінансових аналітиків, опитаних РБК-Україна, наразі приводів для раптової девальвації восени 2020 року немає. Гривня може різко обвалитися у разі політичної кризи або чергового локдауна через коронавірус.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує на 2020 рік курс на рівні 30 гривень за долар.