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Поступове зростання: що відбувається з курсом долара 15 червня

Новини » Фінанси     15.06.2020 - 13:01
Поступове зростання: що відбувається з курсом долара 15 червня
Фото: курс долара продовжує рости (РБК-Україна)

Долар дорожчає, євро дешевшає

Станом на 15 червня в обмінних пунктах України курс долара в продажу виріс до 26,86 гривень - на 7 копійок порівняно з попереднім робочим днем. Курс євро у продажу знизився на 5 копійок - до 30,20 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,63 (26,57 - 12 червня), продажу - 26,86 (26,79 - 12 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,71 (29,75 - 12 червня), продажу - 30,20 (30,25 - 12 червня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,40 (3,41 - 12 червня), продажу 3,87 (3,86 - 12 червня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

На відкритті міжбанківського ринку 15 червня курс долара в продажу виріс до 26,82 гривень, додавши 4 копійки в порівнянні з кінцем минулого тижня. Курс євро у продажу знижувався до позначки 30,14 гривень (на 12 копійок).

Станом на 13:00 долар залишається на колишніх рівнях, в той час як європейська валюта додала кілька копійок і торгується на позначці 30,21 гривень за євро.

Курс Нацбанку

З урахуванням торгів на міжбанківському ринку НБУ розрахував довідковий курс на 15 червня на рівні 26,85 гривень за долар, підвищивши його в порівнянні з 12 червня на 13 копійок. Це означає, що офіційний курс на 16 червня зросте.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 26,70 - 26,96, трохи підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Поступове зростання: що відбувається з курсом долара 15 червня

Нагадаємо, у коментарі РБК-Україна аналітики заявили, що курс долара цього тижні буде рости майже до позначки 27 гривень.

До цього повідомлялося, що Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз щодо курсу української гривні, фонд чекає її ослаблення до 30 гривень за долар у 2020 році.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України курсы валютКурс долараЄвро
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