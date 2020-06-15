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Постепенный рост: что происходит с курсом доллара 15 июня

Новости » Финансы     15.06.2020 - 13:01
Постепенный рост: что происходит с курсом доллара 15 июня
Фото: курс доллара продолжает расти (РБК-Украина)

Доллар дорожает, евро дешевеет

По состоянию на 15 июня в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже вырос до 26,86 гривен - на 7 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек - до 30,20 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,63 (26,57 - 12 июня), продажи - 26,86 (26,79 - 12 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,71 (29,75 - 12 июня), продажи - 30,20 (30,25 - 12 июня) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,40 (3,41 - 12 июня), продажи 3,87 (3,86 - 12 июня) грн за 10 рублей.

Межбанк

На открытии межбанковского рынка 15 июня курс доллара в продаже вырос до 26,82 гривен, прибавив 4 копейки по сравнению с концом прошлой недели. Курс евро в продаже снижался до отметки 30,14 гривен (на 12 копеек).

По состоянию на 13:00 доллар остается на прежних уровнях, в то время как европейская валюта прибавила несколько копеек и торгуется на отметке 30,21 гривен за евро.

Курс Нацбанка

С учетом торгов на межбанковском рынке НБУ рассчитал справочный курс на 15 июня на уровне 26,85 гривен за доллар, повысив его по сравнению с 12 июня на 13 копеек. Это означает, что официальный курс на 16 июня вырастет.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 26,70 - 26,96, несколько повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Постепенный рост: что происходит с курсом доллара 15 июня

Напомним, в комментарии РБК-Украина аналитики заявили, что курс доллара на этой неделе будет расти почти до отметки 27 гривен.

До этого сообщалось, что Международный валютный фонд ухудшил прогноз по курсу украинской гривны, фонд ждет ее ослабления до 30 гривен за доллар в 2020 году.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины курсы валютКурс доллараЕвро
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