Поступове зниження: що відбувається з курсом долара 9 червня

В обмінних пунктах України сьогодні, 9 червня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 26,75 гривень за долар. Курс євро знизився на 15 копійок до 30,11 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,49 (26,53 - 5 червня), продажу - 26,72 (26,77 - 5 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,60 (29,69 - 5 червня), продажу - 30,11 (30,26 - 5 червня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,41 (3,41 - 5 червня), продажу 3,88 (3,88 - 5 червня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 9 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійок до 26,63 гривень за долар, курс купівлі до 26,60 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 29,99 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 9 червня довідковий курс на рівні 26,64 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 5 червня (26,60 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 26,55 - 26,65 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Згідно з прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні.

Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,3/26,5 грн.

Зазначимо, Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) у вівторок, 9 червня, має намір схвалити програму з Україною Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів.