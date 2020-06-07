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Аналітики прогнозують падіння курсу долара

Новини » Економіка     07.06.2020 - 08:20
Аналітики прогнозують падіння курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар може опуститися нижче рівня 26,5 гривень

Протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Цьому сприятиме затвердження Міжнародним валютним фондом (МВФ) програми Stand-by для України.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, аналітик Альпарі.

"Долар на міжбанку може торгуватися за тиждень близько 26,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,3/26,5 грн", - повідомив він.

Як зазначив аналітик, минулого тижня спостерігалося зниження курсу долара, в тому числі завдяки тому, що епопея з кредитом МВФ вийшла на фінішну пряму, а гроші можуть надійти у країну вже на наступному тижні. У вівторок, 9 червня МВФ розгляне надання допомоги Україні в рамках нової програми.

У травні МВФ попередньо погодив з Україною нову програму Stand-by на 5 млрд доларів. Перший транш у сумі 1,9 млрд доларів може бути отриманий відразу після затвердження програми, підкреслив Іосуб.

Аналітик нагадав, що за минулий тиждень курс долара до гривні знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,8-1,0%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 26,91 до 26,70 грн (-0,8%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 26,83/26,86 до 26,58/26,60 (-1,0%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 26,77/27,01 до 26,52/26,75 (-0,9%/-1,0%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,9%.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України протягом тижня 1-5 червня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 410,7 млн доларів.

У результаті вперше з березня спостерігається позитивне сальдо валютних операцій НБУ на міжбанку. З початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком становила 347,5 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, Рада директорів МВФ планує схвалити 18-місячну програму Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів на засіданні 9 червня.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Курс долара Новини України МВФКурс гривніКурс долара
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